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Кто ответит за потасовку на общественных слушаниях

Кто ответит за потасовку на общественных слушаниях
Прокуратура начала расследование февральского инцидента, когда полицейские и неустановленные лица не пускали граждан на общественные слушания, которые проводило  коммунальное предприятие.
Следственное управление прокуратуры области начало досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В феврале этого года в «Харьковводоканале» состоялись общественные слушания по вопросам повышения тарифов. Однако при допуске граждан в помещение КП между гражданами и представителями полиции произошла потасовка. По свидетельствам граждан, полиция и неустановленные лица не пускали людей на открытое мероприятие.

Прокуратура следственным путем должна выяснить, кто именно отвечал за обеспечение правопорядка и безопасности во время этого мероприятия.

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