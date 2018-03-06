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Проверка слуха: «Приусы» харьковских патрульных нечем заправлять

Проверка слуха: «Приусы» харьковских патрульных нечем заправлять
Проверка слуха: «Приусы» харьковских патрульных нечем заправлять По Харькову разошлась информация, что харьковским патрульным катастрофически не хватает бензина, из-за чего экипажи не могут выйти на дежурство.
В полиции считают это провокацией и уверяют, что машины несут службу в обычном круглосуточном режиме.

О том, что в Харькове большая часть патрульных машин не смогла выйти на маршрут из-за нехватки бензина, сообщили в Facebook активисты организации Police Control Ukraine. По их данным, «4 марта не осталось бензина для заступления на службу в ночную смену первого батальона. Заправили по одному Prius на роту. Коминтерновский район остался вообще без патрульных. Все полицейские Prius находились в УПП в Харьковской области, а сами патрульные ждали появления топливных карт на бензин». Мол, харьковским копам даже пришлось отправиться за топливными картами к коллегам в Полтаву. Причины «топливного коллапса» не назывались.

В пресс-службе патрульной полиции эту информацию категорически опровергают.

— Везде есть бензин, все машины работают на линии. И в ночь на 4 марта, которая упоминается в сообщении, город тоже патрулировался, — уверяет спикер патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

При этом в патрульной полиции подтверждают, что техническая остановка некоторых машин действительно имела место, но связана она с пересменкой. Вскоре патрулирование было возобновлено.

— Такого не было, что весь район без автомобилей. Все вызовы обслуживались в оперативном режиме, автомобили работали на линии. Никаких проблем с топливом нет и не было, — говорит Карина Курбанова.

Информацию же о том, что харьковским патрульным пришлось отправиться в Полтаву за топливными картами, называет чистой воды провокацией.

— Ни в какой Полтаве невозможно ничего получить. Через департамент топливо начисляется на специальные карты, которые есть в каждом автомобиле. Все делается через Киев. Так что в Полтаву за бензином точно не могли ездить, — утверждает Карина Курбанова.

Сейчас, по ее словам, все автомобили находятся в рабочем состоянии. Все имеют топливо. Патрульные несут службу в обычном круглосуточном режиме и следят за правопорядком в городе.

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