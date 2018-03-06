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Грипп стал больше донимать детей

Грипп стал больше донимать детей
На прошлой неделе в Харьковской области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 13 761 человек, из них 9 545 – дети.
Заболеваемость составляет 512,41 на 100 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 40%. Госпитализирован 231 больной, в том числе 190 детей. В целом заболеваемость снизилась на 3,3%, среди детей – увеличилась на 8,9%, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава.

82,6% заболевших детей составляют школьники и те, которые посещают детские сады.

Показатели заболеваемости в Харькове, Изюме, Купянске, Первомайском, Изюмском, Купянском и Нововодолажском районах области превышают средний по области. В Купянске и Купянском районе эпидпорог превышен на 58,5% и 23,4% соответственно. Самая высокая заболеваемость в Купянске – 1 934 на 100 тысяч населения, самая низкая – в Золочевском районе - 90 на 100 тысяч населения.

В Харькове заболели 8 602 человека. Здесь заболеваемость ниже эпидпорога на 35%. Часть заболевших детей составляет 68,2% (5 867 человек). Среди детей заболеваемость снизилась на 8%.

В лабораториях обследовали 243 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 111 человек. У 15 человек обнаружен вирус гриппа типа В, у остальных – парагрипп, РС-вирус и аденовирус.

По состоянию на 5 марта в области привиты 9 132 человека, что составляет 14,3% от запланированного из групп риска.

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