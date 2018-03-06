Культура

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Молодые дизайнеры блеснут талантом в Харькове

Молодые дизайнеры блеснут талантом в Харькове
Второй всеукраинский конкурс молодых дизайнеров одежды Start Fashion пройдет  29 марта в Харьковской школе архитектуры на улице Конторской, 5.
Мероприятие состоится в рамках имиджевого проекта Kharkiv Fashion, которое будет проходить в Харькове с 29 по 31 марта.

К участию в конкурсе организаторы приглашают студентов профильных вузов, а также молодых специалистов в области дизайна одежды, сообщает пресс-служба горсовета.

– Конкурс молодых дизайнеров Start Fashion уже второй год подряд собирает в Харькове творческую молодежь Украины, дает возможность молодым талантам представить свои работы перед экспертами fashion-индустрии и выйти в мир большой моды, - говорит начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

В этом году конкурс планируется в семи номинациях: одежда по народным мотивам, для повседневного использования, для торжественных мероприятий, одежда авангардного направления, модели с узнаваемыми мотивами архитектуры, образами Харькова.

Конкурс пройдет в два этапа: отборочный тур и финальный показ. Прием заявок на участие завершится 20 марта.

На финальном показе, 29 марта, участники Start Fashion со всей Украины презентуют интересные и актуальные идеи в дизайне одежды. Победитель конкурса примет участие во Всеукраинском конкурсе молодых дизайнеров одежды «Взгляд в будущее».

Художественные эскизы или профессиональные фото коллекций можно отправить по электронной почте: innovation_molod@city.kharkov.ua. Участие в Start Fashion – бесплатное.

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