Харьков

  • 115
    •  / 

Харьковские альпинисты массово вылезли на крыши

Харьковские альпинисты массово вылезли на крыши
С начала зимы харьковские коммунальщики убрали снежные шапки, наледь и сосульки с более чем 1,5 тысячи домов.
В Харькове работают около 50 бригад альпинистов, а это 150-160 специалистов.

– Работы ведутся, в основном, в Киевском и Шевченковском районах, также охвачена часть Основянского и Московского районов. В связи с тяжелыми погодными условиями на домах образовалось большое количество снежных шапок. В ближайшее время будет наблюдаться понижение температуры, а потом – повышение, и будут происходить сходы. Поэтому нам нужно убрать как можно больше снега и льда с крыш, будем работать в усиленном режиме, – рассказал заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие»  Игорь Шкурко.

Бригады ХРСП убирают снег на кровлях домов коммунальной формы собственности, а кооперативные дома и ОСМД заключают договоры на уборку с предприятиями и частными фирмами по своему усмотрению, проинформировали в горсовете.

– Очень прошу автомобилистов не парковать машины в местах, где образовалась наледь или где проходит чистка кровель. В тех местах, где нет доступа на крышу, мы работаем с автовышек. Поэтому нам крайне важно, чтобы была возможность у нашей специализированной техники проехать к месту работ, – просит Игорь Шкурко.

Он также обратился к харьковчанам с просьбой быть внимательными, стараться обходить опасные места, обращать внимание на ограждения и сигнальные ленты.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3259.15 грн
10 RUB 4.6378 грн
100 USD 2648.21 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи