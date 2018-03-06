Харьковские альпинисты массово вылезли на крыши

В Харькове работают около 50 бригад альпинистов, а это 150-160 специалистов.
– Работы ведутся, в основном, в Киевском и Шевченковском районах, также охвачена часть Основянского и Московского районов. В связи с тяжелыми погодными условиями на домах образовалось большое количество снежных шапок. В ближайшее время будет наблюдаться понижение температуры, а потом – повышение
, и будут происходить сходы. Поэтому нам нужно убрать как можно больше снега и льда с крыш, будем работать в усиленном режиме, – рассказал заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Игорь Шкурко.
Бригады ХРСП убирают снег на кровлях домов коммунальной формы собственности, а кооперативные дома и ОСМД заключают договоры на уборку с предприятиями и частными фирмами по своему усмотрению, проинформировали в горсовете
.
– Очень прошу автомобилистов не парковать машины в местах, где образовалась наледь или где проходит чистка кровель. В тех местах, где нет доступа на крышу, мы работаем с автовышек. Поэтому нам крайне важно, чтобы была возможность у нашей специализированной техники проехать к месту работ, – просит Игорь Шкурко.
Он также обратился к харьковчанам с просьбой быть внимательными, стараться обходить опасные места, обращать внимание на ограждения и сигнальные ленты.