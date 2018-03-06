Руководитель харьковского физтеха легко отделался за нарушение закона о государственной тайне (видео)
6 марта 2018 г.
Вечерний Харьков
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В былые времена его судьба была бы печальной. Сейчас ему присудили смешной денежный штраф.
Руководитель Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», несмотря на назначение начальника режимно-секретного отдела ХФТИ, не подписал приказ, а также не согласовал с СБУ кандидатуру фактического руководителя отдела.
Проверку в ННЦ провела комиссия управления СБУ в Харьковской области. Кроме этих нашлось еще с десяток фактов нарушений, касающихся охраны государственной тайны. По результатам проведенной проверки условий, необходимых для осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, комиссия СБУ пришла к выводу, что в учреждении таковые условия отсутствуют, и действие специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, остановила.
Рассмотрев дело, суд постановил: генерального директора Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 6 ч. 1 ст. 212-2 КУоАП и подвергнуть административному взысканию по п. 6 ч. 1 ст. 212-2 КУоАП в виде штрафа в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен).
Так и вспоминается бессмертная фраза из известной кинокомедии Леонида Гайдая.