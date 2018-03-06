Экономика

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Банкам еще раз разъяснили: наличные с карточек можно выдавать без предъявления паспорта

Банкам еще раз разъяснили: наличные с карточек можно выдавать без предъявления паспорта
Украинским банкам не требуется проводить тщательную проверку людей при выдаче им через кассу наличных с карточных счетов.
Соответствующее разъяснение №25-0008/1149 разослал по банковской системе департамент финансового мониторинга Нацбанка за подписью его руководителя Игоря Березы.

Банк должен задавать человеку все вопросы и собирать о нем информацию еще на этапе открытия карточного счета, отмечают в центробанке, – то есть проходить всю верификацию и идентификацию. Поэтому проводить повторные сверки при каждом случае выдачи средств через кассу необязательно. Причем кассиру даже не нужно требовать у владельца карты предъявления паспорта.

«Важно отметить, что банковское законодательство не содержит требований по части обязательного предоставления паспорта гражданина Украины (или другого документа, подтверждающего личность) в таких случаях», – объясняется в нацбанковской телеграмме.

Исходя из действующего законодательства владелец карточного счета не имеет права передавать свою карточку третьим лицам. Потому если кто-либо предъявляет карту в кассе банка, значит это и есть ее хозяин. Если же карточка будет украдена, согласно правилам ее владелец должен заблокировать счет и никакой выдачи наличности не произойдет.

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