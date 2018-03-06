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Ольгинские недоучки провалили очередное задание Кремля

Ольгинские недоучки провалили очередное задание Кремля
Министр обороны Литвы с удивлением узнал, что присутствовал на международном бизнес-форуме в Вильнюсе.
То ли в Ольгино завезли гумконвой с протухшими методичками, то ли тамошние тролли-исполнители снова отличились «умом и сообразительностью», но Украину и Литву поссорить не удалось.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис был шокирован, прочитав «заметку» от пророссийских средств массовой дезинформации, что на международном бизнес-форуме в Вильнюсе он заявил о признании Крыма росссийским.

Фейк распространялся в интернете на русском и украинском языках в выходные, а позже была изготовлена ​​фальшивка и на английском.

Особо любопытной эта «утка» выглядит прежде всего потому, что на американо-литовском экономическом форуме министр обороны Литвы даже не присутствовал, сообщается на сайте Минобороны Литвы.

– Это еще одна попытка распространить ложь, намерение поссорить партнеров, снизить доверие общественности к поддержке Литвой Украины, дискредитировать Литву на международной арене, – заявил по прочтении Раймундас Кароблис.

И особо подчеркнул, что безопасность и стабильность Украины, способность реагировать на угрозы серьезно влияет на ситуацию безопасности в регионе, и поэтому сотрудничество с Украиной является одним из важнейших литовских приоритетов внешней политики и политики безопасности.

– Литва поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, поддерживает и продолжает поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, – заявил литовский министр обороны.

Официальный Вильнюс заявляет, что Литва поддерживает Украину во всех возможных и законных формах, включая военную поддержку. Литва передала элементы боеприпасов. Украинцы, которые получили ранения в рамках антитеррористической операции, проходят лечение и реабилитацию в гражданских медицинских учреждениях и Военно-реабилитационном центре в Друскининкае в Литве. Вооруженные силы Литвы также прямо сотрудничают с Вооруженными силами Украины в области военной подготовки. Украинский солдат приглашают учиться в военные учебные заведения Литвы. Литва финансирует обучение украинских офицеров в Балтийском оборонном колледже. Кроме того, Литва, Польша и Украина создали трехстороннюю бригаду LITPOLUKRBRIG, говорится в сообщении.

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