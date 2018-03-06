Политика

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«Нафтогаз» закроет свое представительство в Российской Федерации

«Нафтогаз» закроет свое представительство в Российской Федерации
НАК "Нафтогаз Украины" ликвидирует свое представительство в Российской Федерации, расположенное в Москве по улице Академика Пилюгина, 24.
"Это технический вопрос, он не заслуживает внимания публики. Мы давно хотели закрыть это представительство в виду не каких-то рабочих или не рабочих отношений с "Газпромом", а виду агрессии Российской Федерации", - сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Также соответствующее сообщение содержится в системе раскрытия информации эмитентов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.

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