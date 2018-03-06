Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: все подробности

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще троих россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.
Согласно сообщению, 4 марта Скрипаль и женщине примерно вдвое моложе его стало плохо в торговом центре в Солсбери.
"Я испугалась и отошла"
Жительница Солсбери Фрейа Черч, закончив смену в 16:00 и возвращаясь с работы, увидела на скамейке близ торгового центра двух людей, которые вели себя странно.
"Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах - пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно, потеряла сознание", - рассказывает "Би-би-си"
Черч.
Девушка подошла ближе, подумав, что людям, может быть, нужна помощь. Мужчиной, которого увидела Черч, был Сергей Скрипаль. На его плече лежала молодая девушка.
"Рядом никого не было. Мимо проходили люди. Они оборачивались на них. Но шли дальше. Было похоже, что эти двое были очень сильно пьяны или приняли наркотики. Увидеть человека в таком неадекватном состоянии для Солсбери редкость. Я не знала, что делать", - вспоминает Черч.
"Я попыталась поймать взгляд мужчины, чтобы заговорить с ним. Думала спросить, как он и девушка себя чувствуют. Но он был не в себе. Я испугалась и отошла. Теперь переживаю из-за этого, - добавляет девушка. - Надо было, конечно, набраться смелости и попытаться помочь им".
Пострадавший обращался за помощью в полицию
Полиция прибыла к месту происшествия около 16:15. К этому моменту оба человека на скамейке уже были без сознания. Очевидцы утверждают, что врачи вызвали для эвакуации одного из пострадавших вертолет, опасаясь за его жизнь. Второго увезла машина скорой помощи.
В местном отделении полиции заверили, что сейчас в Солсбери никакой угрозы здоровью людей нет. Но власти предпринимают дополнительные меры безопасности, поскольку история Скрипаля заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Тогда бывший офицер ФСБ был отравлен изотопом полония. Расследование выявило десятки мест в центре Лондона, получивших радиоактивное загрязнение.
«Вместе с нашими агентствами-партнерами мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти два человека упали в обморок, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности», - заявил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден.
Как сообщает The Sun
, Сергей Скрипаль за день до отравления обратился в полицию и рассказал об опасении за свою жизнь.
Кремль прокомментировал происшествие
В Кремле заявили, что не располагают информацией относительно Сергея Скрипаля. Как передает собственный корреспондент УНИАН
в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять», - сказал Песков.
Он также отметил, что в Кремле не располагают информацией, что могло стать причиной трагической ситуации, чем занимался Скрипаль, и с чем это может быть связано.
«Москва всегда открыта для взаимодействия», - сказал Песков в ответ на вопрос о том, готова ли Москва сотрудничать со следствием.
"Не могу прокомментировать. Но, собственно, что называется "долго себя ждать не заставили", говоря по-русски. Понимаю, что сложно перевести это на английский, но тем не менее", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать мнение о причастности россиян к отравлению Скрипаля, передают "Ведомости"
.
P.S.
Отравленный бывший сотрудник ГРУ и его спутница на сегодняшний день остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.