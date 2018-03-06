Украина призвала крымчан не участвовать в российских выборах 6 марта 2018 г. источник 0 0

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в выборах президента Российской Федерации 18 марта.

"Министерство призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и г.Севастополе", - призвало МинВОТ во вторник.



В заявлении министерства отмечается, что проведение выборов на оккупированной территории является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основных норм и принципов международного права, устава ООН, Хельсинского акта, Будапештского меморандума, а также ряда других международных актов.



Кроме того, согласно закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного полуострова не проводится, а все органы власти, созданные страной-оккупантом и принятые ими решения, признаются нелегитимными и незаконными.



"Учитывая это, выборы президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - сказано в заявлении министерства.



Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павел Грудинин набирает меньше 10%.