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Это провал: юбилейный «Оскар» посмотрело наименьшее в истории количество зрителей

Это провал: юбилейный «Оскар» посмотрело наименьшее в истории количество зрителей
Рейтинг церемонии вручения «Оскара» американской киноакадемии оказался самым низким в истории кинопремии.
Как сообщает Hollywood Reporter, церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в 2017 году.

При этом церемония оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года, она длилась 3 часа 50 минут.

Как отмечается, в прошлом году церемонию посмотрели около 34,3 миллиона человек, что стало наименьшей аудиторией с 2008 года, когда «Оскар» посмотрели менее 32 миллионов человек.

Напомним, в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я по счету церемония награждения кинопремии "Оскар".

Фрэнсис Макдорманд признали лучшей актрисой года за свою работу в фильме «Три билборда под Эббінгом, Миссури». Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Лучшим фильмом признали фэнтезийную мелодраму "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

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