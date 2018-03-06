В суде по делу о госизмене Виктора Януковича начались допросы свидетелей защиты 6 марта 2018 г. источник 0 0

Оболонский районный суд Киева, который слушает дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, во вторник, 6 марта, начал допрашивать свидетелей защиты.

Первым из них стал Леонид Кожара, бывший министр иностранных дел, а ныне лидер партии "Социалисты". Он рассказал суду, что знаком с Януковичем с 2005 года.



"У нас сложились официальные рабочие отношения", - рассказал он.



Напомним, что допросы свидетелей защиты должны были начаться еще 28 февраля с бывшего начальника киевской СБУ Александра Щеголева, который находится в СИЗО по делу о штурме Майдана. Однако то заседание не состоялось, так как адвокаты Януковича улетели в Москву помогать своему подзащитному готовиться к пресс-конференции, состоявшейся 2 марта. Кроме Щеголева и Кожары также должен быть заслушан авиадиспетчер Андрей Чертков.



Ситуация с остальными свидетелями пока не определена. Защита заявила, что многие из них проживают на территории России или оккупированного Крыма. Суд попросил предоставить документы, доказывающие это.



"А уже потом мы будем решать, в каком формате допрашивать этих свидетелей", - сказал ранее судья Владислав Девятко.



Среди них - бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава АП Андрей Клюев, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, командующий ВМС и начальник Генштаб Юрий Ильин, работник Службы безопасности Сергей Бернадский, экс-глава МИД Леонид Кожара, начальник Управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев, бывший начальник охраны Президента Константин Кобзар.



Допросы свидетелей государственного обвинения завершились 21 февраля. Последним давал показания президент Украины Петр Порошенко.