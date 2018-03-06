Украина

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Кабмин выделил деньги на ремонт трех дорог, ведущих в Харьковскую область

Кабмин выделил деньги на ремонт трех дорог, ведущих в Харьковскую область
Кабинет министров утвердил на 2018 год пять отдельных бюджетных программ ремонта и строительства дорог.
Как рассказал в интервью "РБК-Украина" и. о. главы Укравтодора Славомир Новак, основная программа предусматривает бюджет 6,6 млрд гривен и заключается в продолжении ремонтных работ по всей Украине на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.

Кроме того, утверждены пять отдельных бюджетных программ с отдельным финансированием.

"Первая - это проект GО Highway, на который планируется выделить 4 миллиарда гривен и в рамках которого мы должны практически полностью отремонтировать дорогу от Львова до Умани. Вторая - позволит продолжить ремонт дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, на который будет выделено 2 миллиарда гривен. Эти средства будут направлены на завершение строительства обхода вокруг города Лубны в Полтавской области и окончание ремонта на участке Харьков - Славянск в Харьковской области", - заявил Новак.

Третья программа предусматривает отдельное бюджетное финансирование ремонта дороги Р-46 Харьков-Ахтырка в Харьковской и Сумской областях, в рамках которой запланировано выделение 1 млрд гривен.

Четвертая - планируется использовать 2 млрд гривен на ремонт дороги Н-31 Днепр-Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях.

Пятая - отдельная бюджетная программа ремонта дороги Н-03 Черновцы - Хмельницкий - Житомир, на которую предусмотрен 1 млрд гривен.

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