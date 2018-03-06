В ОАЭ решили материально поддержать многоженцев 6 марта 2018 г. источник 0 0

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов нашло способ сократить количество одиноких женщин в стране – для этого мужчинам начнут выплачивать пособие на вторую супругу.