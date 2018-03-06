В Харькове пройдут съемки триллера о Голодоморе 6 марта 2018 г. источник 0 0

В Киеве начались съемки исторического фильма Агнешки Холланд под рабочим названием «Гарет Джонс».

Картина посвящена теме Голодомора, и в Сети уже появился первый официальный постер картины.



Фильм по сценарию Андреа Халупы снимается совместно Украиной, Польшей и Великобританией. Главную роль в нем исполняет Джеймс Нортон. Ванесса Кирби играет журналистку Аду Брукс. Из украинских актеров в проекте заняты Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Алина Ковальская, Анна Шайдюк и Анастасия Чалая.



По сюжету главный герой фильма, британский журналист, побывал в Украине в 1933 году и, вернувшись на родину, рассказал всему миру об ужасах Голодомора.



Съемки будут проходить в столице и на Киевщине, где будут отсняты сцены путешествия главного героя вглубь советской Украины. Некоторые сцены, действие которых происходит в Москве, будут сняты в Харькове.



На территории Украины съемки продлятся до конца марта, затем кинематографисты переместятся в Польшу и Шотландию.



По словам создателей ленты, «Гарет Джонс» будет политическим триллером.