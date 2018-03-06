В Харьковской области девочку засыпало тоннами снега 6 марта 2018 г. Каролина Борец 0 0

В селе Ивашки Золочевского района из-под снежного завала спасли 12-летнюю девочку. Ребенка доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Информация о происшествии поступила на номер «101» днем 2 марта – во время прогулки школьница 2006 года рождения попала под снежный завал, сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области.



Как стало известно позже, две подружки гуляли около оврага. Одна из них стала на край высотой 20 метров. Произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тоннами снега.



Получив сообщение, на место происшествия немедленно отправилось спасательное подразделение ГСЧС на спасательном автомобиле повышенной проходимости в составе пяти бойцов. К моменту прибытия спасателей там уже собралось много людей, которые безуспешно пытались отыскать девчонку.



Спасателям удалось за несколько минут найти под двухметровым слоем снега ребенка, но девочка уже не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. Через две минуты дыхание возобновилось и пострадавшую подняли наверх, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.



Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, девочку доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. Сейчас она в нормальном состоянии – уже улыбается и общается.



По данным врачей, у ребенка - ушибы, состояние нетяжелое. Одна из самых серьезных травм, полученных ею, – гематома в районе глаза.



В минувшие выходные девочку в больнице проведали спасатели.