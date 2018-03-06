Ушел из жизни футбольный тренер Виталий Зуб 6 марта 2018 г. Олег Столбецов 0 0

На 90-м году ушел из жизни заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта СССР, педагог и организатор Виталий Зуб.

О смерти патриарха харьковского футбола сообщил на своем официальном сайте футбольный клуб «Гелиос».



Сын харьковского футболиста Никиты Зуба начинал играть в футбол на стадионе «Локомотив» на Ивановке, рядом с которым жила семья, а в 1944 году стал заниматься в секции «Трудовых резервов».



Одновременно с этим окончил ремесленное училище и некоторое время работал слесарем-инструментальщиком на вагоноремонтном заводе. В 1947 году Виталий был зачислен в команду мастеров харьковского «Локомотива», а дебютировал в высшей лиге чемпионата СССР в 1949 году. За два сезона провел в высшей лиге чемпионата СССР 57 игр, забил шесть мячей.



В 1951 году Виталий Зуб принял решение перейти в московскую команду «Динамо», где практически сразу закрепился в основном составе. В составе «Динамо» харьковчанин играл на Берлинском всемирном фестивале молодежи и студентов в 1951 году, в Индии, Бирме, Индонезии, Румынии и других странах.



В 1953 году, вернувшись в родной Харьков, Зуб стал капитаном и ведущим игроком родного харьковского «Локомотива», а потом – «Авангарда». В 1958 году, закончив активные выступления из-за травм, возглавил его уже в качестве старшего (по-нынешнему – главного) тренера. Именно под его руководством всего через год команда завоевала место в классе А чемпионата СССР, где дебютировала в 1960 году. В содружестве с легендарным футболистом московского «Торпедо», а впоследствии известным тренером Александром Пономаревым, которого Виталий Никитович сам и пригласил на роль старшего тренера «Авангарда», Виталий Зуб привел харьковский клуб к шестому месту в чемпионате СССР 1961 года, что стало самым высоким достижением харьковчан в чемпионатах Союза на клубном уровне. В 1962 году Виталий Никитович Зуб снова возглавил харьковский «Авангард», но уже ненадолго. В дальнейшем работал старшим тренером молодежного состава харьковского «Авангарда».



В августе 1967 года он возглавил полтавский «Колос», сменив на тренерском мостике Владимира Аксенова, но уже в октябре оставил свой пост, возвратившись в Харьков.

Виталий Никитович в 1974-75 годах возглавлял харьковский «Металлист», а в 1976 году был назначен председателем Харьковского областного спорткомитета, где проработал 15 лет. На период его руководства областным спортивным ведомством приходится не одно яркое достижение харьковских спортсменов и команд на всесоюзной и международной аренах, в том числе – победа «Металлиста» в Кубке СССР в 1988 году и участие команды в еврокубках сезона 1988/1989 годов.



Новой ступенью в биографии Виталия Никитовича Зуба стала педагогическая работа в Харьковском государственном институте (затем – академии) физической культуры. С 1990 года он занимал в вузе должность проректора по спорту, а потом – помощника ректора, доцента кафедры футбола и хоккея.



7 мая 2008 года на торжественном собрании в ХНАТОБе, посвященном столетию харьковского футбола, Виталий Зуб был награжден орденом «За заслуги» 3-й степени.



До своего юбилея Виталий Никитович не дожил всего три месяца.