Два харьковских вуза попали в мировой рейтинг

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» вошли в рейтинг лучших высших учебных учреждений мирового значения World University Rankings 2018.

Справка

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) – глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных учреждений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Рассчитанный по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Рейтинг учитывает шесть ключевых показателей: академическую репутацию (40%), цитируемость научных публикаций представителей университета (20%), соотношение количества преподавателей и студентов (20%), отношение работодателей к выпускникам (10%), относительная численность иностранных преподавателей и студентов (по 5%).

В 2017 году было проранжировано 959 университетов мира. Возглавили список три американских вуза: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина вошел в группу вузов с рейтингом 401-410, а НТУ «ХПИ» – 701–750. Как отметили в ХПИ, вуз занял самое высокое для себя место за всю историю существования рейтинга.Кроме харьковских в мировой рейтинг вошли еще четыре украинских вуза. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в группу вузов с рейтингом 411-420, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» – 501-550, Донецкий национальный университет им. Василия Стуса и Сумской государственный университет – в группе 801-1000.