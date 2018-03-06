Культура

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Всемирно известные музыканты порадуют Харьков классикой: фото

Всемирно известные музыканты порадуют Харьков классикой: фото
На следующей неделе, 14 марта, открывается международный музыкальный фестиваль KharkivMusicFest.
Двухнедельный музыкальный марафон инициирован звездой классической музыки мирового масштаба, дирижером и пианистом харьковчанином Станиславом Христенко.

KharkivMusicFest – это семь основных концертов музыки на любой вкус в концертных залах областной филармонии, сообщает пресс-служба горсовета. В программе фестиваля - симфоническая музыка украинских, европейских, американских композиторов в исполнении известнейших солистов и дирижеров из Австрии, Германии, Польши, США и Украины (Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков).



В рамках фестиваля пройдет ряд отдельных мероприятий – например, проект «Бах-333», посвященный 333-й годовщине со дня рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Это марафон с участием учащихся школ эстетического воспитания города Харькова и профессиональных музыкантов, музыкантов-любителей и профессиональных музыкальных коллективов города. 21 марта Харьков первым в Украине присоединится к всемирной акции «Бах в метро». В этот день музыка великого композитора зазвучит в метрополитене, а также в эфире радиостанций, в некоторых кафе и пивных ресторанах. Для жителей и гостей города пройдут экскурсии из серии «Харьков культурный».

– Ко дню рождения Баха в харьковских кофейнях будут делать специальный напиток - «Бахачино». Бах, как известно, воспел кофе, написав по заказу владельца одной кофейни знаменитую «Кофейную кантату», – рассказывает Станислав Христенко. – Также в рамках Бах-марафона дети сыграют 333 минуты музыки великого композитора. Открытие и закрытие фестиваля – традиционно академические. Но будут и сюрпризы. Например, шоу с симфоническим оркестром всемирно известного комедийного дуэта - скрипача Алексея Игудесмана и пианиста Хьянг-Ки Джу из Австрии, которые делают обработки классических музыкальных произведений.



По словам организатора фестиваля, KharkivMusicFest представит еще один творческий проект – «Art & Piano: грай яскраво». В течение 16 фестивальных дней на девяти площадках города будут размещены девять пианино, подаренные харьковчанами и превращенные в арт-объекты известными харьковскими художниками. Проект стартует во время открытия фестиваля 14 марта в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко. В этот день все пианино будут звучать в фойе театра, а затем «переедут» на разные площадки города. В рамках проекта школы эстетического воспитания готовят творческие программы, которые будут презентованы в самых интересных и нестандартных местах: торговых центрах, метро, аэропорту, художественных галереях, на железнодорожном вокзале, на рынке. На протяжении фестивальных дней на площадках будет свободный доступ к пианино. По окончании фестиваля инструменты передадут в учреждения культуры города.

Кроме того, во время фестиваля планируется ряд лекций о музыке для школьников, лекции-концерты для студентов, лекции-презентации для детей 2-6 лет. Для учащихся музыкальных школ, студентов средних и высших профильных учебных заведений пройдут мастер-классы известных музыкантов-участников фестиваля из Австрии, Германии, США, преподавателей ведущих национальных музыкальных академий из Киева и Львова. Запланированы круглый стол на тему важности культурных событий в маленьких городках, посещение детских музыкальных школ Харькова и области с мастер-классами, а также открытые репетиции для школьников.



Просветительская миссия KharkivMusicFest пересекается с его социальной составляющей: 27 марта в Доме офицеров состоится благотворительный концерт для детей из детских домов, интернатов, ветеранов АТО, детей воинов АТО.

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