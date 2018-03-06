Юные бадминтонисты из Харькова уверенно победили на чемпионате Украины

Харьковскую область представляли 17 юных бадминтонистов, они на этих соревнованиях собрали все золотые медали. Кроме того, четыре финала стали исключено «харьковскими», и на счету харьковчан были еще и четыре серебряные награды, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА
.
В мужской одиночной категории финальный матч превратился в харьковское дерби, в котором встретились Глеб Бекетов и Иван Мединский
. В напряженной борьбе победителем и обладателем золотой медали стал Глеб Бекетов, который переиграл соперника по итогам трех сетов 22:20, 22:24, 21:18. Иван Мединский стал серебряным призером.
Глеб Бекетов и Иван Мединский снова встретились и в финале парной мужской категории. И на этот раз победа была за Бекетовым, который играл в дуэте с харьковчанином Михаилом Махновским
. Иван Мединский со своим партнером Кириллом Щуром, соответственно, заняли второе место.
«Харьковский» финал состоялся и в женской одиночной категории. Чемпионкой Украины стала Валерия Рудакова
, которая со счетом 21:11, 24:26, 21:13 переиграла свою харьковчанку Анастасию Прозорову
.
В женской парной категории Валерия Рудакова и Анастасия Прозорова играли в дуэте и стали чемпионками. В финале харьковчанки победили представительниц Николаевской области Валерию Масайло и Дарью Пойду со счетом 21:12, 23:21.
В смешанной парной категории обладателями золотых медалей также стали харьковчане. Михаил Махновский и Анастасия Прозорова в финале победили своих земляков Ивана Мединского и Валерию Рудакову со счетом 21:18, 21:16.