Спорт

  • 63
    •  / 

Юные бадминтонисты из Харькова уверенно победили на чемпионате Украины

Юные бадминтонисты из Харькова уверенно победили на чемпионате Украины
Участие в чемпионате Украины по бадминтону среди юниоров приняли 55 спортсменов до 19 лет из разных областей Украины. Соревнования прошли с 1 по 4 марта в Николаеве.
Харьковскую область представляли 17 юных бадминтонистов, они на этих соревнованиях собрали все золотые медали. Кроме того, четыре финала стали исключено «харьковскими», и на счету харьковчан были еще и четыре серебряные награды, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В мужской одиночной категории финальный матч превратился в харьковское дерби, в котором встретились Глеб Бекетов и Иван Мединский. В напряженной борьбе победителем и обладателем золотой медали стал Глеб Бекетов, который переиграл соперника по итогам трех сетов 22:20, 22:24, 21:18. Иван Мединский стал серебряным призером.

Глеб Бекетов и Иван Мединский снова встретились и в финале парной мужской категории. И на этот раз победа была за Бекетовым, который играл в дуэте с харьковчанином Михаилом Махновским. Иван Мединский со своим партнером Кириллом Щуром, соответственно, заняли второе место.

«Харьковский» финал состоялся и в женской одиночной категории. Чемпионкой Украины стала Валерия Рудакова, которая со счетом 21:11, 24:26, 21:13 переиграла свою харьковчанку Анастасию Прозорову.

В женской парной категории Валерия Рудакова и Анастасия Прозорова играли в дуэте и стали чемпионками. В финале харьковчанки победили представительниц Николаевской области Валерию Масайло и Дарью Пойду со счетом 21:12, 23:21.

В смешанной парной категории обладателями золотых медалей также стали харьковчане. Михаил Махновский и Анастасия Прозорова в финале победили своих земляков Ивана Мединского и Валерию Рудакову со счетом 21:18, 21:16.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3259.15 грн
10 RUB 4.6378 грн
100 USD 2648.21 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи