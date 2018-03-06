Юные бадминтонисты из Харькова уверенно победили на чемпионате Украины 6 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Участие в чемпионате Украины по бадминтону среди юниоров приняли 55 спортсменов до 19 лет из разных областей Украины. Соревнования прошли с 1 по 4 марта в Николаеве.