Реконструкцию Харьковской филармонии обещают скоро завершить: фото-факты 6 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сейчас на строительстве Харьковской областной филармонии работают около 150 человек – архитекторы, скульпторы, строители, отделочники.