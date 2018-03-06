Реконструкцию Харьковской филармонии обещают скоро завершить: фото-факты

Специалисты приступили к самой ответственной и сложной части работы – воссозданию уникальной гипсовой лепнины в старинном большом зале филармонии. Параллельно монтируют подъемный механизм в оркестровой яме, который позволит сооружению работать в трех различных плоскостях и увеличивать зал до 770 мест. Помимо большого зала , создается камерный зал – на 100 мест. Вместе со сданным в 2016 году органным залом комплекс будет вмещать до 1,5 тысячи зрителей.
Также сейчас идет монтаж металлоконструкций исторического зала-фойе и основного вестибюля, который будет соединять все помещения филармонии в большой комплекс. В кулуарах второго этажа здания продолжаются отделочные работы. После завершения монтажа лепнины в большом зале строители планируют перейти к монтажу сцены.
Работы идут по графику, большинство уже выполнено. Строители обещают сделать все, чтобы двери большого зала были открыты для харьковчан в 2019 году, сообщает пресс-служба ХОГА
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– Когда работы будут завершены, харьковчане увидят зал таким, каким он был в ХІХ веке. Вы увидите там около 30 гербов города Харьков, где есть герб с Кадуцеем, Рог изобилия. Самое уникальное – то, что будет только в нашем зале, – это «ракушка» для акустики, которая будет фокусировать звук и посылать его слушателям – не будет необходимости в микрофонах, – рассказал директор и главный дирижер Харьковской областной филармонии Юрий Янко.
В Харькове уже есть уникальный для всей Украины органный зал с изменяющейся геометрией потолка.
– Надеюсь, что и большой зал будет так же прекрасен. Строительство Харьковской областной филармонии – это одна из самых грандиозных строек в области культуры в стране. Мы этим можем гордиться, – сказал Юрий Янко. – Это будет единственный и неповторимый храм музыки в стране.
Напомним, реконструировать Харьковскую областную филармонию начали в 2005 году. Стройка шла медленными темпами, неоднократно работы останавливались из-за отсутствия финансирования. Возобновить работы удалось в 2015 году, финансирование было выделено из государственного и областного бюджета. В результате уже в августе 2016 года завершили возведение органного зала, после чего строители приступили к работам в большом зале.