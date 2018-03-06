Политика

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Генштаб разработал документы о начале Операции объединенных сил вместо АТО на Донбассе

Генштаб разработал документы о начале Операции объединенных сил вместо АТО на Донбассе
Генеральный штаб Вооруженных сил разработал документы о начале Операции объединенных сил вместо АТО, теперь их должен утвердить президент Петро Порошенко.
Об этом заявил представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров на брифинге.

«Согласно нормам закона, предусмотрено, что начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской обл. определяется отдельным решением верховного главнокомандующего ВСУ. Проекты таких документов подготовлены, и в определенное время они будут приняты и реализованы», – заявил он.

В то же время Юрий Бобров допускает, что АТО не завершится с началом Операции объединенных сил на Донбассе.

По его словам, Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины может посчитать нужным проводить АТО на оккупированных территориях и в дальнейшем.

Как сообщалось, формат АТО заменят на Операцию объединенных сил, а штаб АТО – на Объединенный оперативный штаб ВСУ.

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