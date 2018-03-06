Генштаб разработал документы о начале Операции объединенных сил вместо АТО на Донбассе 6 марта 2018 г. источник 0 0

Генеральный штаб Вооруженных сил разработал документы о начале Операции объединенных сил вместо АТО, теперь их должен утвердить президент Петро Порошенко.