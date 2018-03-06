Генштаб разработал документы о начале Операции объединенных сил вместо АТО на Донбассе

Об этом заявил представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров на брифинге.
«Согласно нормам закона, предусмотрено, что начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской обл. определяется отдельным решением верховного главнокомандующего ВСУ. Проекты таких документов подготовлены, и в определенное время они будут приняты и реализованы», – заявил он.
В то же время Юрий Бобров допускает, что АТО не завершится с началом Операции объединенных сил на Донбассе.
По его словам, Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины может посчитать нужным проводить АТО на оккупированных территориях и в дальнейшем.
Как сообщалось,
формат АТО заменят на Операцию объединенных сил, а штаб АТО – на Объединенный оперативный штаб ВСУ.