В Харькове возникли некоторые проблемы с вывозом мусора из частного сектора

Коммунальщики с начала снежной стихии работают в усиленном режиме. Однако в последнюю неделю, после сильного снегопада, добраться до всех домовладений частного сектора работникам предприятия удается не всегда.
– Так как вывоз мусора в частном секторе осуществляется два раза в неделю, мы просим временно не выставлять мусор за дворы, потерпеть до конца недели, пока расчистят снег, – говорит директор ООО «Харьков Экоресурс» Петр Бондаренко.
Это вынужденная мера для того, чтобы харьковчане не превратили территорию возле своих домов на свалки. Из почти 3 тысячи улиц частного сектора небольшие проблемы с вывозом мусора есть только на 20% территории.
– Есть некоторые случаи отставания от графика с подворовым вывозом. Поэтому, в ближайшие дни, после расчистки снега, весь мусор, который накопится за 2-3 дня, специализированная техника заберет от каждого домовладения, – обещает Петр Бондаренко.
На сегодняшний день в частном секторе города установлено более 260 контейнеров, мусор из которых вывозится ежедневно и по графику, сообщили в горсовете
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