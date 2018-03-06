Харьков

  • 119
    •  / 

В Харькове возникли некоторые проблемы с вывозом мусора из частного сектора

В Харькове возникли некоторые проблемы с вывозом мусора из частного сектора
В связи со снежными завалами для вывоза мусора из частного сектора коммунальщикам приходится задействовать специальную технику для расчистки дорог.
Коммунальщики с начала снежной стихии работают в усиленном режиме. Однако в последнюю неделю, после сильного снегопада, добраться до всех домовладений частного сектора работникам предприятия удается не всегда.

– Так как вывоз мусора в частном секторе осуществляется два раза в неделю, мы просим временно не выставлять мусор за дворы, потерпеть до конца недели, пока расчистят снег, – говорит директор ООО «Харьков Экоресурс» Петр Бондаренко.

Это вынужденная мера для того, чтобы харьковчане не превратили территорию возле своих домов на свалки. Из почти 3 тысячи улиц частного сектора небольшие проблемы с вывозом мусора есть только на 20% территории.

– Есть некоторые случаи отставания от графика с подворовым вывозом. Поэтому, в ближайшие дни, после расчистки снега, весь мусор, который накопится за 2-3 дня, специализированная техника заберет от каждого домовладения, – обещает Петр Бондаренко.

На сегодняшний день в частном секторе города установлено более 260 контейнеров, мусор из которых вывозится ежедневно и по графику, сообщили в горсовете.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3259.15 грн
10 RUB 4.6378 грн
100 USD 2648.21 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи