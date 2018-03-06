В Харькове возникли некоторые проблемы с вывозом мусора из частного сектора 6 марта 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

В связи со снежными завалами для вывоза мусора из частного сектора коммунальщикам приходится задействовать специальную технику для расчистки дорог.

