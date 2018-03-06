В Харькове полицейские покупали у безработного наркотики 6 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ в области разоблачили сеть реализации работникам полиции наркотических и психотропных веществ.

Как сообщил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, организовал и поставил на поток сбыт наркотиков безработный житель Харькова.



– В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамина и марихуаны. Готовый «товар» наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывшим работникам правоохранительных органов, – рассказал Иван Тарасов.



Во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов изъято амфетамин, каннабис, упаковочную тару, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.



Начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).



Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.