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В Харькове полицейские покупали у безработного наркотики

В Харькове полицейские покупали у безработного наркотики
Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ в области разоблачили сеть реализации работникам полиции наркотических и психотропных веществ.
Как сообщил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, организовал и поставил на поток сбыт наркотиков безработный житель Харькова.

– В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамина и марихуаны. Готовый «товар» наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывшим работникам правоохранительных органов, – рассказал Иван Тарасов.
 
Во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов изъято амфетамин, каннабис, упаковочную тару, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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