Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо сыграют в новом фильме Тарантино

Главные роли в новом фильме Квентина Тарантино исполнят актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Главные роли в новом фильме Квентина Тарантино исполнят актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Ди Каприо сыграет Рика Далтона, актера, получившего известность благодаря телесериалу-вестерну. Питт снимется в роли Клиффа Бута, дублера Далтона. По словам Тарантино, история разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, «во времена голливудских хиппи». Персонажи пытаются выжить в новых реалиях, к которым оказываются абсолютно не приспособлены.

Режиссер отметил, что Далтон живет по соседству с актрисой Шерон Тейт. Летом 1969-го артистка стала жертвой приспешников Чарльза Мэнсона, которые проникли в ее дом и убили всех находившихся в нем людей.



Тарантино подчеркнул, что работал над сценарием картины пять лет. «Я очень хочу рассказать историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которых больше не существует. И самое прекрасное — мне удалось подключить к работе Ди Каприо и Питта», — добавил кинематографист.

Переговоры с актерами были очень напряженными, а Ди Каприо на одном из этапов обсуждения едва не отказался от роли.

Брэд Питт ранее сыграл в ленте Тарантино «Бесславные ублюдки». Ди Каприо снялся в фильме режиссера «Джанго освобожденный».

Летом 2017 года сообщалось, что девятая картина Тарантино будет посвящена Мэнсону, однако, по словам источников, в той же степени, в какой «Бесславные ублюдки» были посвящены Адольфу Гитлеру.

Премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года.