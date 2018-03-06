Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо сыграют в новом фильме Тарантино
6 марта 2018 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
6 марта 2018 г.
Главные роли в новом фильме Квентина Тарантино исполнят актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
Ди Каприо сыграет Рика Далтона, актера, получившего известность благодаря телесериалу-вестерну. Питт снимется в роли Клиффа Бута, дублера Далтона. По словам Тарантино, история разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, «во времена голливудских хиппи». Персонажи пытаются выжить в новых реалиях, к которым оказываются абсолютно не приспособлены.
Режиссер отметил, что Далтон живет по соседству с актрисой Шерон Тейт. Летом 1969-го артистка стала жертвой приспешников Чарльза Мэнсона, которые проникли в ее дом и убили всех находившихся в нем людей.
Переговоры с актерами были очень напряженными, а Ди Каприо на одном из этапов обсуждения едва не отказался от роли.
Брэд Питт ранее сыграл в ленте Тарантино «Бесславные ублюдки». Ди Каприо снялся в фильме режиссера «Джанго освобожденный».
Летом 2017 года сообщалось, что девятая картина Тарантино будет посвящена Мэнсону, однако, по словам источников, в той же степени, в какой «Бесславные ублюдки» были посвящены Адольфу Гитлеру.
Премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 EUR
|3259.15 грн
|10 RUB
|4.6378 грн
|100 USD
|2648.21 грн