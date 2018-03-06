В центре Киева автомобиль полиции, сопровождающий кортеж Петра Порошенко, сбил человека 6 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сегодня, 6 марта, около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве произошло ДТП.