Происшествия

  • 39
    •  / 

В центре Киева автомобиль полиции, сопровождающий кортеж Петра Порошенко, сбил человека

В центре Киева автомобиль полиции, сопровождающий кортеж Петра Порошенко, сбил человека
Сегодня, 6 марта, около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве произошло ДТП.
Машина полиции, которая сопровождала кортеж президента Петра Порошенко сбила пожилого мужчину, сообщает «Главком». Автомобиль, совершивший ДТП, осталась на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. На капоте машины есть вмятина.

Мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».

В полиции "Обозревателю" уточнили, что автомобиль полиции Volkswagen совершил наезд на пешехода, который внезапно появился на проезжей части, несмотря на запрещающий сигнал регулировщика.

Правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчина 1930 года рождения был доставлен в больницу. По предварительной информации медиков, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал ДТП с автомобилем из кортежа, сбившего 88-летнего пенсионера в центре Киева. По его словам, президент уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3259.15 грн
10 RUB 4.6378 грн
100 USD 2648.21 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи