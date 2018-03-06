В центре Киева автомобиль полиции, сопровождающий кортеж Петра Порошенко, сбил человека

Машина полиции, которая сопровождала кортеж президента Петра Порошенко сбила пожилого мужчину, сообщает «Главком»
. Автомобиль, совершивший ДТП, осталась на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. На капоте машины есть вмятина.
Мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».
В полиции "Обозревателю"
уточнили, что автомобиль полиции Volkswagen совершил наезд на пешехода, который внезапно появился на проезжей части, несмотря на запрещающий сигнал регулировщика.
Правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчина 1930 года рождения был доставлен в больницу. По предварительной информации медиков, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.
На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал ДТП с автомобилем из кортежа, сбившего 88-летнего пенсионера в центре Киева. По его словам, президент уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь.
"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - говорится в сообщении.