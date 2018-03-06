Назван самый богатый рэпер в мире
6 марта 2018 г.
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6 марта 2018 г.
За последний год музыкант увеличил свое состояние с 810 миллионов долларов до 900 миллионов. Джей-Зи обогнал возглавлявшего список 2017-го рэпера Шона Комбса, который в этом году занял второе место.
Состояние Комбса, ранее известного как Дидди, а в ноябре сменившего псевдоним на Любовь, оценивается в 825 миллионов долларов. На третьей строчке — рэпер Доктор Дре (Андре Янг).
Отмечается, что Джей-Зи, Дидди и Дре в 2018-м оказались не только самыми богатыми рэперами на планете, но и самыми состоятельными американскими музыкантами среди всех жанров.
Четвертое место разделили между собой рэперы Дрейк (Обри Грэм) и Эминем (Маршалл Мэтерс III), состояние каждого из которых оценивается в 100 миллионов долларов.
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