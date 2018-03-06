Культура

  • 197
    •  / 

Назван худший фильм 2017 года

Назван худший фильм 2017 года
Организаторы американской антипремии «Золотая малина» назвали худший фильм 2017 года.
Им стал «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса, следует из ролика, опубликованного на YouTube-канале премии.

Картина получила антинаграду за худший сценарий, а Леондис был назван худшим режиссером.

На звание самого худшего фильма прошедшего года также претендовали «Спасатели Малибу», «На пятьдесят оттенков темнее», «Трансформеры: последний рыцарь» и «Мумия».

Статуэтку за худшую мужскую роль получил Том Круз, сыгравший в «Мумии», а антипремии в номинации «Худшая актриса» удостоился Тайлер Перри, исполнивший женскую роль в «Хеллоуин Мэдеи 2».

 

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей7 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6632 грн
100 EUR 3270.17 грн
100 USD 2634.9 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи