Назван худший фильм 2017 года
6 марта 2018 г.
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6 марта 2018 г.
Картина получила антинаграду за худший сценарий, а Леондис был назван худшим режиссером.
На звание самого худшего фильма прошедшего года также претендовали «Спасатели Малибу», «На пятьдесят оттенков темнее», «Трансформеры: последний рыцарь» и «Мумия».
Статуэтку за худшую мужскую роль получил Том Круз, сыгравший в «Мумии», а антипремии в номинации «Худшая актриса» удостоился Тайлер Перри, исполнивший женскую роль в «Хеллоуин Мэдеи 2».
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