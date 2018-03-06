Здоровье

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В стволовых клетках нашли гены старения

В стволовых клетках нашли гены старения
Международная группа ученых идентифицировала группу генов и переключателей генов, мутации в которых способствуют ускоренному старению мозга.

Клетки в центральной нервной системе постоянно умирают, а новые нейроны образуются в результате деления стволовых клеток. С возрастом состояние последних ухудшается из-за изменений в активности специфической ДНК. Исследователи обнаружили у мышей более 250 генов, которые были связаны со старением. Так, ген Dbx2 у пожилых животных становился более активным, а другие гены отключались.

Ученые усилили активность Dbx2 в молодых стволовых клетках мозга, что способствовало появлению признаков ускоренного старения. В результате замедлялся рост стволовых клеток. Кроме того, биологи выявили изменения в регуляторной системе, состоящей из эпигенетических факторов — молекул, включающих и выключающих определенные участки ДНК.

По словам исследователей, понимание того, как процесс старения влияет на мозг грызунов, поможет разработать методы выявления снижения активности стволовых клеток. В свою очередь, это поспособствует появлению новых подходов к лечению таких заболеваний, как старческое слабоумие. Ученые полагают, что в дальнейшем станет возможно обновить регуляторную сеть и подавить активность связанных со старением генов.

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