Сколько будет стоить проезд по платной дороге 7 марта 2018 г. источник 0 0

Стоимость проезда в Украине по концессионной дороге будет дешевле, чем в Евросоюзе и не будет превышать 10 евроцентов.

"Конечно же, в Украине проезд будет дешевле, чем в ЕС. В Евросоюзе стоимость проезда варьируется от 10 до 30 евроцентов. Я считаю, что в Украине стоимость проезда по концессионной дороге не должна быть выше, чем 10 евроцентов", - рассказал и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак в интервью РБК-Украина.



По его словам, на этом этапе Укравтодор уже готов объявлять конкурс по поиску инвестора на строительство первой платной дороги в Украине.



"Мы предложили изменения. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта принял от нас проект с необходимыми изменениями. Как известно, 27 февраля этот закон был принят Верховной Радой 233 голосами. К примеру, мы прописали в изменениях необходимый механизм государственных компенсаций частному инвестору в случае, если не будет обеспечен минимально необходимый трафик движения автомобилей, который позволил бы инвестору окупить свои расходы. Без гарантии такой компенсации в концессионный проект не зайдет ни один частный инвестор. После принятия этого законопроекта мы готовы объявлять конкурс по поиску концессионера. Будем проводить переговоры. Концессия - это всегда переговоры, а не тендер", - подчеркнул Новак.



По словам руководителя Укравтодора, первым проектом с привлечением частных инвесторов должно стать строительство концессионной дороги Краковец - Львов.



"Есть еще несколько других проектов концессионных дорог, которые мы должны оценить. Например, строительство возле Львова параллельной дороги трассы Киев - Чоп. Что касается трассы Белая Церковь - Киев, то ее преимуществом является большая интенсивность движения. Поэтому этот проект может быть интересным для концессионера", - добавил он.