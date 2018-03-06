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Жаркая премьера на «Интере»: «Орел и решка» открывает «Морской сезон»

Жаркая премьера на «Интере»: «Орел и решка» открывает «Морской сезон»
11 марта в 10:00 на «Интере» состоится долгожданная премьера проекта «Орел и решка. Морской сезон».
В новом, уже 17-ом по счету сезоне ведущие Коля Серга и Маша Гамаюн отправятся в морское путешествие, чтобы открыть для вас далекие острова, экзотические города и познакомить с загадочными местами нашей планеты. Телезрителей «Интера» ждет знойная Хургада, фантастический Дананг, дикий и самобытный Флорес, уединенный Палаван. А также – Салала, Веллингтон, Дарвин, Перт и остров Кука. Это будет грандиозный вояж: ведущие «Орла и решки» посетят 20 самых «морских» мест на планете, побывают на популярнейших курортах и на берегах заливов, о которых мало кто знает.
 
«Орел и решка» уже был на всех континентах, островах, морях и океанах, – рассказывает Елена Синельникова, генеральный продюсер проекта. – Но только в «Морском сезоне» мы погрузимся в эти самые моря и океаны. Даже больше: мы расскажем о морях, о которых не слышали сами! Этот сезон просто создан для того, чтобы воскресным утром вы перенеслись за тысячи километров туда, где солнце, пляжи, пальмы и невероятные пейзажи подводного мира! Чтобы показать вам эту красоту, вся съемочная группа получила дайверские сертификаты. И поверьте: то, что нам удалось снять, вы не увидите больше нигде, ну, кроме National Geographic (улыбается). Мы сами в восторге от нашего большого и глубокого мира!»
 
Вместе с командой «Орла и решки» в морские глубины погружались и ведущие проекта – Коля Серга и Маша Гамаюн. Участие в тревел-шоу Маша считает подарком судьбы: она впервые в жизни примерила на себя роль покорительницы морей. Натура она впечатлительная – первый дайвинг довел девушку до слез...
 
«Мне сразу же посчастливилось встретиться с огромнейшей черепахой, – рассказывает Маша. – Когда я вынырнула и вернулась на лодку, то не сдержалась и расплакалась от переизбытка чувств».
 
Коля – более опытный телепутешественник. «Морской сезон» с его экстремальными приключениями лишь добавил драйва в коллекцию ведущего. На Филиппинах Коля Серга подружится с морскими звездами и светлячками, а Маша Гамаюн впервые в жизни попробует древесного червя. В Индонезии Коля будет торговать камнями и узнает много нового о языческих ритуалах, а Маша познакомится с комодскими драконами и летучими лисицами. И многое-многое другое…
 
Начнется «Морской сезон» на популярном египетском курорте Хургада! Здесь Коля Серга впервые съест голубя и познакомится с настоящими бедуинами. Смотрите в первом выпуске «Морского сезона» на телеканале «Интер»  11 марта в 10:00!

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