Трагедия на Сумской: что рассказали на суде потерпевшие и свидетели (фото)

6 марта в Харькове прошло очередное заседание суда по делу о ДТП на улице Сумской 18 октября, в результате которого погибло шесть человек. Подозреваемых Алену Зайцеву и Геннадия Дронова доставили в зал суда.

Первой допросили пострадавшую Оксану Евтееву. Она рассказала, что они с мужем и сестрой, которые погибли в результате аварии, прогуливались от станции метро «Советская» («Площадь Конституции»).«Мы стояли на светофоре и следующее, что я помню, как очнулась в больнице. Лечение будет длиться еще два года. Не сгибается колено. Сколько будет длиться реабилитация, никто не знает», – рассказала Оксана Евтеева.По словам Оксаны, ей известно от следователя, что мать Алены Зайцевой перечисляла деньги на их счет.«Мы хотели вернуть и неоднократно обращались в банк. Это была не помощь, а даже не понятно, что. Тихо положили на счёт и отнесли чеки в прокуратуру, чтоб выбить себе какие-то смягчающие. Я пролежала полтора месяца на кровати», – рассказала Оксана Евтеева.Отец Оксаны и погибшей Дианы Берченко сообщил в суде, что семья получила два перевода по 50 тысяч от Татьяны Ивановой (мать Зайцевой).«Но нам не деньги были нужны, а если бы приехали и сказали: сюда едут лучшие врачи. Израиль, Европа. Что мне было делать с этими 50 тысячами? Если бы были лучшие врачи, может, она, Диана, была бы жива. Мы сидели у ее кровати и просили «не уходи», – рассказал Берченко.Сразу после дачи показаний семья Берченко покинула зал.Мать погибшего Александра Евтеева рассказала, что созванивалась с сыном каждый день, но в тот вечер, 18 октября 2017 года, он не позвонил.«А утром позвонил отец Оксаны (Оксана – жена Александра). Не было сил копаться в интернете, я поверила отцу Оксаны, что сын в реанимации. У меня была одна задача: добраться до сына как можно быстрее», – сообщила Евтеева.Отец Наталии Умаевой Николай Пономаренко рассказал, что в момент аварии его 14-летняя внучка разговаривала с матерью по телефону.«А потом стало шумно, крики, и какой-то мужской голос в трубке сказал, что здесь страшная авария. Девочка взяла паспорт мамы и поехала на Сумскую. Она видела сумку мамы на месте и накрытое тело. Но внучка не поняла, что это ее мама, так как тело было накрыто и одежды не было видно. Сына вызвали из института на опознание, так как при дочке не было документов, и она была не опознана. Я ездил с внуком на опознание. Меня сначала не пускали, но я зашел. Хоронили ее с закрытым лицом», – сообщил Пономаренко.По его словам, с ним не связывались представители подозреваемых в ДТП.Юрий Фабрис (брат и дядя погибших Аллы и Анастасии Сокол) рассказал, что узнал о трагедии я на следующий день.«Позвонила мать и рассказала про аварию. Я про ДТП мельком слышал, телевизор не смотрю. Мать приехала на Маяковского раньше меня. Когда я приехал на встречу, выскочила мать и прокричала, что обе погибли. В морге мне сказали, чтоб мать не пускали, потому что жутко. Жутко – это мягко сказано. Я честно говоря их не узнал. Аллу я узнал по щербинке на зубе и по шраму от операции. А Настю по куртке. Куртка была новая, купили к дню рождения (нельзя подарки заранее покупать, плохая примета). Я жалею только об одном, что не сфотографировал в морге, чтоб Дронову, Зайцевой показать. Что касается правосудия... Был бы толк от этих 10 лет. Приведу Полтавца. Отсидел и ничего не осознал. Безнаказанность порождает беззаконие. У нас в Харькове творится этот беспредел», – отметил Фабрис.В суде дала показания подруга Алены Зайцевой Марина Ковалева, которая также является потерпевшей по делу. Она ехала с Зайцевой в Lexus на месте пассажира. Утверждает, что они ехали на мигающий зеленый.«Потом начал двигаться Volkswagen. Алена начала сигналить, но он только набирал скорость. Алена пыталась повернуть руль вправо, чтоб избежать столкновения. Алена упала на меня? и уже в неуправляемом состоянии автомобиль вылетел на тротуар. Потом нас повезли на Маяковского. Там к нам подходил Дронов и говорил: дайте я на вас гляну, кто вы такие. Потом я лежала в больнице. Мама Алены посещала меня, оказывала помощь. Со стороны Дронова никакой помощи не было», – сообщила Ковалева.На вопрос прокурора, употребляла ли Зайцева наркотики, Ковалева ответила: категорически нет, ибо они это не приемлют. Работало ли освещение, не помнит. На спидометр смотрела несколько раз, скорость была 70-75 км/ч.Суд объявил перерыв до 12 марта.