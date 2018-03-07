Харьков

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Юные харьковчане оказались лучшими рыцарями

Юные харьковчане оказались лучшими рыцарями
Рыцарский турнир «Кубок Первой столицы 2018» прошел в концертном зале «Украина».
В турнире, а это уже шестой рыцарский турнир в Харькове, приняли участие 50  спортсменов из Харькова, Одессы, Киева, Днепра, Донецка и Винницы.

По итогам соревнований в номинации «Щит-Меч. Soft» победили харьковчане: среди участников  8-12 лет – Антон Тимошенко (клуб «Князь»), среди спортсменов 14-15 лет – Денис Олейник (Ritter), среди участников 16-17 лет – Александр Попов («Князь»).

Кроме того, харьковчане стали призерами турнира в различных номинациях среди мужчин. Так, в категории «Полноконтактные поединки. Средний вес» второе место занял Алексей Островский (клуб «Князь»), а в номинации «Полноконтактные поединки. Легкий вес» харьковчанин Александр Новосельцев (клуб «ДЗХ-Спарта») стал третьим.

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