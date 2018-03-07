Юные харьковчане оказались лучшими рыцарями 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Рыцарский турнир «Кубок Первой столицы 2018» прошел в концертном зале «Украина».



В турнире, а это уже шестой рыцарский турнир в Харькове, приняли участие 50 спортсменов из Харькова, Одессы, Киева, Днепра, Донецка и Винницы.



По итогам соревнований в номинации «Щит-Меч. Soft» победили харьковчане: среди участников 8-12 лет – Антон Тимошенко (клуб «Князь»), среди спортсменов 14-15 лет – Денис Олейник (Ritter), среди участников 16-17 лет – Александр Попов («Князь»).



Кроме того, харьковчане стали призерами турнира в различных номинациях среди мужчин. Так, в категории «Полноконтактные поединки. Средний вес» второе место занял Алексей Островский (клуб «Князь»), а в номинации «Полноконтактные поединки. Легкий вес» харьковчанин Александр Новосельцев (клуб «ДЗХ-Спарта») стал третьим.