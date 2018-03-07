Детские мультфильмы харьковчан показали на беларуском телевидении

Сюжеты мультфильмов были созданы во время занятий в школе мультипликации. Это стало возможным благодаря победе Харьковской областной библиотеки для детей в городском конкурсе инвестиционных проектов в 2017 году.
Целью проекта является содействие всестороннему развитию, организации полноценного досуга, а также социально-психологическая реабилитация детей, ведь посетители школы – это маленькие харьковчане с особыми потребностями. Дети рисуют и лепят мультфильмы, одновременно узнают свой город и социально адаптируются в обществе благодаря творческому общению. Мультфильмы, созданные на украинском языке, перевели не только на беларуский, но и на английский языки.