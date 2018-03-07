Детские мультфильмы харьковчан показали на беларуском телевидении 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В передаче беларуского ТВ «Поўнае выданне навінаў» вышел сюжет о школе мультипликации «Узнай город», которая действует при Харьковской областной библиотеке для детей.