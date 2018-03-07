Здоровье

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Харьковщина обеспечена всеми вакцинами для обязательной прививки с запасом – ХОГА

Харьковщина обеспечена всеми вакцинами для обязательной прививки с запасом – ХОГА
С начала года в Харьковской области прививки получили 21 500 детей – это составляет 28% от годового плана.
В наличии – более 34 000 доз вакцины против кори. Остаток вакцины против туберкулеза составляет почти 111 000 доз при годовой потребности в 96 000 доз. Остаток вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка – более 54 000 доз (обеспеченность на 6 месяцев). Анатоксин против дифтерии и столбняка (для ревакцинации в 6 лет) имеется в количестве 62 000 доз, которых хватит до конца года. Остаток оральной вакцины против полиомиелита составляет почти 85 000 доз, этого также хватит до конца года. Также в наличии 3 600 доз инактивированной вакцины против полиомиелита. Остаток вакцины от гепатита В составляет 113 000 доз, чего хватит на 6 месяцев, сообщают в Харьковской облгосадминистрации.

Кроме того, за средства местного бюджета приобретено туберкулин для проведения проб Манту детям, поскольку в течение последних лет область не получает туберкулезный аллерген Министерства здравоохранения.

Также за средства местных бюджетов учреждениями здравоохранения приобретено иммунобиологические препараты для своевременного охвата прививками подчиненных.

Кроме того, в связи с тем, что в область не поступает в централизованном порядке вакцина для прививки против бешенства, средства на приобретение вакцины было выделено из областного бюджета в рамках программы «Здоровье Слобожанщины».

– На сегодня в области нет никаких рисков по проведению плановой вакцинации. Мы обеспечены различными вакцинами на срок от нескольких месяцев до года, – уверяет заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

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