Происшествия

  • 148
    •  / 

В Харькове разоблачили целую сеть загадочных центров лечения от наркомании: фото-видео-факты

В Харькове разоблачили целую сеть загадочных центров лечения от наркомании: фото-видео-факты
СБУ в Харькове пресекла деятельность сети псевдореабилитацонных центров.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, в операции участвовали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры. Во время спецоперации правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти центров, в которых содержалось 230 человек с зависимостью.

Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес вроде проповедники одной из религиозных организаций харизматического направления. Они обманом заманивали в «клинику» нарко- и алкозависимых граждан.



Дельцы обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. Проверка зафиксировала, что центры не имели штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за «лечение» организаторы размещали пациентов в арендованных крупных частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса якобы реабилитации.

В реальности никакого лечения не было. Вся «помощь» заключалась в принуждении к постоянным молитвам и осуществлении сомнительных религиозных обрядов.



В комнатах площадью 9-10 м² в антисанитарных условиях содержались по восемь больных (а среди пациентов были люди с тяжелыми заболеваниями, в частности, гепатитом, туберкулезом, ВИЧ), окна помещений были оборудованы решетками. На время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, единичные звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии «лидеров», а выходить за пределы дома строго запрещалось. За малейшие проступки или попытку бегства больных били и удерживали в подвале.



Оперативники спецслужбы установили, что стоимость «лечения» определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от 3000 до 8000 гривен в месяц. На самом деле на содержание тратились минимальные суммы. Остальное организаторы делили между собой.



Досудебное расследование проводится по ст. 146 и ст. 126 Уголовного кодекса Украины.

В Харькове обнаружили загадочный лечебный центр: фото-факты


Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей7 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6632 грн
100 EUR 3270.17 грн
100 USD 2634.9 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи