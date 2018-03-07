В Харькове разоблачили целую сеть загадочных центров лечения от наркомании: фото-видео-факты
7 марта 2018 г.
Вечерний Харьков
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СБУ в Харькове пресекла деятельность сети псевдореабилитацонных центров.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, в операции участвовали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры. Во время спецоперации правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти центров, в которых содержалось 230 человек с зависимостью.
Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес вроде проповедники одной из религиозных организаций харизматического направления. Они обманом заманивали в «клинику» нарко- и алкозависимых граждан.
Дельцы обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. Проверка зафиксировала, что центры не имели штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за «лечение» организаторы размещали пациентов в арендованных крупных частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса якобы реабилитации.
В реальности никакого лечения не было. Вся «помощь» заключалась в принуждении к постоянным молитвам и осуществлении сомнительных религиозных обрядов.
В комнатах площадью 9-10 м² в антисанитарных условиях содержались по восемь больных (а среди пациентов были люди с тяжелыми заболеваниями, в частности, гепатитом, туберкулезом, ВИЧ), окна помещений были оборудованы решетками. На время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, единичные звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии «лидеров», а выходить за пределы дома строго запрещалось. За малейшие проступки или попытку бегства больных били и удерживали в подвале.
Оперативники спецслужбы установили, что стоимость «лечения» определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от 3000 до 8000 гривен в месяц. На самом деле на содержание тратились минимальные суммы. Остальное организаторы делили между собой.
Досудебное расследование проводится по ст. 146 и ст. 126 Уголовного кодекса Украины.