Закон о приватизации государственного и коммунального имущества вступил в силу 7 марта 2018 г. источник 0 0

Принятый Верховной Радой 18 января в новой редакции Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который является одним из требований Международного валютного фонда, вступил в силу.

Закон был опубликован официальной газетой Верховной Рады "Голос України" 6 марта, а вступает в силу на следующий день после опубликования.



Документ делит объекты государственного имущества на крупные (с активами более 250 млн гривен) и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые - на электронных площадках, таких как "Prozorro. Продажи", где продаются активы обанкротившихся банков, непрофильные активы государственных предприятий.



Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.



Также закон сокращает сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличит срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.



Наконец, новый проект закона предусматривает усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.



Закон запрещает участие в приватизации покупателям из России.Как сообщалось, 2 марта Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".