Экономика

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Каким будет курс гривны в марте

Каким будет курс гривны в марте
В марте сохранятся благоприятные факторы для укрепления гривны. Ранее она упала под влиянием сезонных факторов.
«Гривна укрепляется уже около полутора месяцев. Мы должны понимать, что ранее она сильно упала под влиянием сезонных факторов. Курс был перекошен, а сейчас возвращается к нормальным показателям», – рассказал в комментарии «Обозревателю» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, в первую очередь на падение гривни повлияла покупка нерезидентами государственных ценных бумаг и облигаций внутреннего государственного займа на сумму около $300, что привело к тому, что гривня значительно укрепилась.

Также Фурса успокоил, что праздничные выходные в марте никак не скажутся на курсе доллара к гривне, а динамика курса сохранится до конца марта.

«Выходные никак не повлияют на динамику, и мы знаем, что весна – это сезон усиления гривни, потому что начинается посевная. В ближайшее время факторы для украинской валюты благоприятные», – отметил экономист.

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