Харьков

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Центр Харькова будет усиленно патрулироваться

Центр Харькова будет усиленно патрулироваться
Харьковские полицейские готовятся к обеспечению общественного порядка в праздничные дни.
8 марта с 12.00 до 14.00 состоится шествие по площади Архитекторов по улицам Жен Мироносиц и Сумской к площади Конституции. Также на площади Конституции пройдет перфоманс за гендерное равенство.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 200 граждан. Публичную безопасность будут обеспечивать 100 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Кроме этого, 8 и 9 марта запланировано мероприятия с участием представителей правительства Чешской Республики, чешской общественной организации «Соколово» и Харьковской облгосадминистрации 75 годовщины боев чехословацкого батальона с нацистскими захватчиками.

8 марта с 10 до 16 часов состоится возложение цветов к мемориальным доскам Отакару Ярошу, Первому Чешскому батальону и братской могиле. 9 марта с 13 до 18 часов – мероприятия в поселке Соколово Змиевского района.

Участие в мероприятиях примут до 7200 людей. Охрану порядка будут обеспечивать 140 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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