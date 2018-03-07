Центр Харькова будет усиленно патрулироваться 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковские полицейские готовятся к обеспечению общественного порядка в праздничные дни.

8 марта с 12.00 до 14.00 состоится шествие по площади Архитекторов по улицам Жен Мироносиц и Сумской к площади Конституции. Также на площади Конституции пройдет перфоманс за гендерное равенство.



Ожидается, что в мероприятии примут участие до 200 граждан. Публичную безопасность будут обеспечивать 100 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.



Кроме этого, 8 и 9 марта запланировано мероприятия с участием представителей правительства Чешской Республики, чешской общественной организации «Соколово» и Харьковской облгосадминистрации 75 годовщины боев чехословацкого батальона с нацистскими захватчиками.



8 марта с 10 до 16 часов состоится возложение цветов к мемориальным доскам Отакару Ярошу, Первому Чешскому батальону и братской могиле. 9 марта с 13 до 18 часов – мероприятия в поселке Соколово Змиевского района.



Участие в мероприятиях примут до 7200 людей. Охрану порядка будут обеспечивать 140 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.