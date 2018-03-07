Экономика

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В Кабмине пообещали повышенные пенсии военным уже с середины марта

В Кабмине пообещали повышенные пенсии военным уже с середины марта
Пенсионный фонд Украины со второй половины марта начнет выплаты перечисленных пенсий военнослужащим.
Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут перечислены с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"То есть, в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель. Пенсии будут перечислены за справками уполномоченных структур, в которых лица проходили службу - Минобороны, МВД и другие. Пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд", - уточнили в Кабмине.

Сообщается, что при пересчете будут учтены оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководствующего и рядового состава органов внутренних дел для них. Кроме этого, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016.

В сообщении подчеркивается, что пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тыс. грн. С 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 грн. С 1 января 2020 - еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.

В целом, пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда для повышения военных пенсий предусмотрено 7,8 млрд грн.

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