Когда в Украине запустят 4G 7 марта 2018 г. источник 0 0

Три украинских мобильных оператора допускают, что запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц состоится в июле текущего года.

Об этом стало известно по итогам проведенного в Киеве во вторник тендера.



«В 1800-м диапазоне мы будем запускаться в июле. К июлю никто не имеет права запускать. Все должны запускать одновременно. Сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция. Я даже не уверен, что в Украине были прецеденты такого мощного обмена частотами», - сказал президент «Киевстара» Петр Чернышов.



В свою очередь Генеральный директор «Vodafone Украина» Ольга Устинова отметила, что к запуску 4G-связи сети ее операторы уже готовы.



«Я прогнозирую, что в 2600 диапазоне мы запустимся уже в конце марта, если ничего не случится. В 1800 спектре - в начале июля», - сказала она.



СЕО lifecell Исмет Языджи отметил, что его оператор готов запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот.