Технологии

  • 73
    •  / 

Когда в Украине запустят 4G

Когда в Украине запустят 4G
Три украинских мобильных оператора допускают, что запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц состоится в июле текущего года.
Об этом стало известно по итогам проведенного в Киеве во вторник тендера.

«В 1800-м диапазоне мы будем запускаться в июле. К июлю никто не имеет права запускать. Все должны запускать одновременно. Сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция. Я даже не уверен, что в Украине были прецеденты такого мощного обмена частотами», - сказал президент «Киевстара» Петр Чернышов.

В свою очередь Генеральный директор «Vodafone Украина» Ольга Устинова отметила, что к запуску 4G-связи сети ее операторы уже готовы.

«Я прогнозирую, что в 2600 диапазоне мы запустимся уже в конце марта, если ничего не случится. В 1800 спектре - в начале июля», - сказала она.

СЕО lifecell Исмет Языджи отметил, что его оператор готов запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей7 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6632 грн
100 EUR 3270.17 грн
100 USD 2634.9 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи