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Фэнтези Терри Пратчетта станет сериалом

Фэнтези Терри Пратчетта станет сериалом
BBC Studios снимет сериал по книжной серии Терри Пратчетта «Плоский мир». Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, его рабочее название — «Стража».

О проекте пока известно мало. BBC надеется привлечь к нему партнеров из других стран и создать крупное совместное производство. Сейчас к работе подключилась компания Narrativia, основанная дочерью Пратчетта Рианной. Над сценарием трудится Саймон Аллен, который участвовал в создании сериала «Мушкетеры», а продюсером выступила Хилари Сэлмон, за плечами которой — психологический детектив «Лютер».

Дата окончания проекта не уточняется.

В настоящее время BBC совместно с Amazon снимает мини-сериал по «Благим намерениям» Пратчетта. Он должен выйти в эфир в 2019 году.

Пратчетт умер в марте 2015 года. Юмористическая серия «Плоский мир» — самый известный цикл британского писателя. Его действие разворачивается на вымышленной планете, имеющей форму диска. Книги условно делятся на несколько тем со своими героями и местом действия, но единственный персонаж, который появляется во всех произведениях цикла — Смерть.

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