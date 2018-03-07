Спорт

  • 68
    •  / 

Самбисты Харьковщины успешно выступили на Кубке Украины

Самбисты Харьковщины успешно выступили на Кубке Украины
Соревнования среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо прошли в Луцке.
Участие в них приняли более 270 спортсменов из 20 областей Украины, а по их итогам на счету сборной Харьковской области было восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.

Победителями Кубка Украины стали: Владислава Нецвит (весовая категория до 60 кг), Александр Медведев (до 62 кг), Кирилл Мельниченко (до 68 кг), Дмитрий Стеценко (до 90 кг), Александр Миндыла (до 100 кг).

Серебряными призерами Кубка стали Артур Половиков (до 52 кг), Максим Белевцов (до 57 кг), Елизавета Половикова (до 44 кг), Виктория Полякова (до 56 кг).

Бронзовые медали в спортивном разделе самбо завоевали Сафиглу Халилов (62 кг) и Дмитрий Евдошенко (до 68 кг).

Еще шесть наград были завоеваны в боевом разделе самбо.

«Золото» завоевали Артур Воробьев (весовая категория до 83 кг), Владислав Руднев (до 74 кг), Богдан Кондратович (до 68 кг).

«Серебро» в боевом разделе также завоевал Дмитрий Киселев (до 57 кг). Бронзовым призером в весе до 68 кг стал Бачуки Багишвили.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за командой Одесской области, а замкнули тройку лучших хозяева Кубка – самбисты Волынской области.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей7 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6632 грн
100 EUR 3270.17 грн
100 USD 2634.9 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи