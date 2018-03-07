Самбисты Харьковщины успешно выступили на Кубке Украины 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Соревнования среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо прошли в Луцке.

Участие в них приняли более 270 спортсменов из 20 областей Украины, а по их итогам на счету сборной Харьковской области было восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.



Победителями Кубка Украины стали: Владислава Нецвит (весовая категория до 60 кг), Александр Медведев (до 62 кг), Кирилл Мельниченко (до 68 кг), Дмитрий Стеценко (до 90 кг), Александр Миндыла (до 100 кг).



Серебряными призерами Кубка стали Артур Половиков (до 52 кг), Максим Белевцов (до 57 кг), Елизавета Половикова (до 44 кг), Виктория Полякова (до 56 кг).



Бронзовые медали в спортивном разделе самбо завоевали Сафиглу Халилов (62 кг) и Дмитрий Евдошенко (до 68 кг).



Еще шесть наград были завоеваны в боевом разделе самбо.



«Золото» завоевали Артур Воробьев (весовая категория до 83 кг), Владислав Руднев (до 74 кг), Богдан Кондратович (до 68 кг).



«Серебро» в боевом разделе также завоевал Дмитрий Киселев (до 57 кг). Бронзовым призером в весе до 68 кг стал Бачуки Багишвили.



В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за командой Одесской области, а замкнули тройку лучших хозяева Кубка – самбисты Волынской области.