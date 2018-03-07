Пожар в Харькове: на Салтовке горела многоэтажка (фото)

6 марта в 22.40 на номер 101 поступила информация о пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Юбилейном, 91 в Харькове.

Из сообщения стало известно о возгорании в квартире на третьем этаже. Люди жаловались, что из-за сильного задымления нечем дышать в соседних квартирах.К месту пожара немедленно прибыли три оперативных пожарно-спасательных отделения 5-й и 18-й частей ГСЧС на автоцистернах и 50-метровая пожарная автолестница. На подъезде к указанному адресу визуально наблюдалось сильное пламя и густой дым, которые вырывались из окна и балкона указанной квартиры. Люди из многих других окон и балконов дома просили помощи.Руководитель тушения пожара сразу вызвал дополнительные силы. Углубленная разведка установила, что вся лестничная клетка и квартиры с 3 по 9 этажи были заполнены дымом. Спасатели немедленно открыли окна на лестничном марше с целью удаления дыма и обеспечения процесса спасения и эвакуации жителей.Всего на пожаре работали четыре звена газодымозащитников, которые вынесли на руках на свежий воздух 18 человек, из которых восемь – дети. Кроме того, под наблюдением спасателей были эвакуированы еще 48 человек. Они двигались самостоятельно.Большую помощь в спасении людей пожарным предоставили два экипажа патрульной полиции, которые также выводили их из задымленных помещений, а также врачи скорой медицинской помощи, которые оперативно оказывали помощь спасенным, двум из которых (женщины 1938 и 1942 рождения) получили сильное отравление угарным газом и ожоги. Они были госпитализированы в больницы.Площадь пожара составила 40 м². Однокомнатная квартира горела вся. В 23:36 пожар удалось локализовать, а в 02:05 – полностью ликвидировать.На месте происшествия работали шесть единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.Сейчас выясняется причина пожара и убытки, нанесенные огнем.