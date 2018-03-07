«Мистецтво Слобожанщини» приглашает харьковчан на «Волшебную кисть»

В галерее «Мистецтво Слобожанщини» с 16 по 24 марта будет проходить выставка произведений преподавателей учебных заведений Харькова и области «Волшебная кисть».



Программа



20 марта в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник».



21 марта в 16:00 – просмотр видеозаписи юбилейного концерта 20-летия хора Турецкого.



22 марта в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки.

На ней будет представлено современное изобразительное искусство Харьковщины различных стилевых художественных направлений, видов и техник (живопись, графика, акварель, произведения декоративно-прикладного искусства), а также особенности творческой жизни разнообразных художественных учебных заведений нашего края.Основной целью выставки является содействие формированию эстетических вкусов современников, популяризация достижений украинских художников - продолжателей традиций украинского изобразительного искусства.Экспозиция будет проходить в рамках Всеукраинского научно-практического семинара «Опыт партнерства художественных музеев и учебных заведений изобразительного направления».Семинар проводится при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА, Областного учебно-методического центра повышения квалификации работников культурно-просветительных учреждений, Харьковского художественного музея, Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Областного организационно-методического центра культуры и искусства, Харьковской специализированной школы № 133 «Лицей искусств», Харьковской детской художественной школы №1 имени Ильи Репина и Художественной галереи «Мистецтво Слобожанщини» Областного организационно-методического центра культуры и искусства.В программе семинара: выставка «Волшебная кисть», пленарные заседания, ознакомление с опытом работы сотрудников художественного музея, академии дизайна, ведущих педагогических преподавателей харьковской школы изобразительного искусства, доклады, круглый стол и другое.Торжественное открытие выставки начнется в 14:00 16 марта.