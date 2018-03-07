Харьков

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«Мистецтво Слобожанщини» приглашает харьковчан на «Волшебную кисть»

«Мистецтво Слобожанщини» приглашает харьковчан на «Волшебную кисть»
В галерее «Мистецтво Слобожанщини» с 16 по 24 марта будет проходить выставка произведений преподавателей учебных заведений Харькова и области «Волшебная кисть».
На ней будет представлено современное изобразительное искусство Харьковщины различных стилевых художественных направлений, видов и техник (живопись, графика, акварель, произведения декоративно-прикладного искусства), а также особенности творческой жизни разнообразных художественных учебных заведений нашего края.

Основной целью выставки является содействие формированию эстетических вкусов современников, популяризация достижений украинских художников - продолжателей традиций украинского изобразительного искусства.

Экспозиция будет проходить в рамках Всеукраинского научно-практического семинара «Опыт партнерства художественных музеев и учебных заведений изобразительного направления».

Семинар проводится при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА, Областного учебно-методического центра повышения квалификации работников культурно-просветительных учреждений, Харьковского художественного музея, Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Областного организационно-методического центра культуры и искусства, Харьковской специализированной школы № 133 «Лицей искусств», Харьковской детской художественной школы №1 имени Ильи Репина и Художественной галереи «Мистецтво Слобожанщини» Областного организационно-методического центра культуры и искусства.

В программе семинара: выставка «Волшебная кисть», пленарные заседания, ознакомление с опытом работы сотрудников художественного музея, академии дизайна, ведущих педагогических преподавателей харьковской школы изобразительного искусства, доклады, круглый стол и другое.

Торжественное открытие выставки начнется в 14:00 16 марта.

Программа

20 марта в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник».

21 марта в 16:00 – просмотр видеозаписи юбилейного концерта 20-летия хора Турецкого.

22 марта в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки.

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