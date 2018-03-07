СБУ задержала начальника райотдела полиции в Харьовской области 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники СБУ разоблачили на взятках руководителя отделения полиции одного из районов Харьковской области.

Как сообщает пресс-центр управления СБУ в Харьковской области, оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции вымогал деньги у местного бизнесмена за непрепятствование вырубке деревьев. Во время досудебного следствия сотрудники СБУ задокументировали три факта получения руководителем подразделения неправомерной выгоды в 120 тыс.грн.



Правоохранители задержали подполковника при получении очередной взятки в 10 тыс.грн. Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.



Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.