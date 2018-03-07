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СБУ задержала начальника райотдела полиции в Харьовской области

СБУ задержала начальника райотдела полиции в Харьовской области
Сотрудники СБУ разоблачили на взятках руководителя отделения полиции одного из районов Харьковской области.
Как сообщает пресс-центр управления СБУ в Харьковской области, оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции вымогал деньги у местного бизнесмена за непрепятствование вырубке деревьев. Во время досудебного следствия сотрудники СБУ задокументировали три факта получения руководителем подразделения неправомерной выгоды в 120 тыс.грн.

Правоохранители задержали подполковника при получении очередной взятки в 10 тыс.грн. Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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