Харьков представили на туристической выставке в Берлине 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Туристический потенциал Харькова представляют на Международной туристической бирже в Берлине ITB Berlin, которая проходит 7-11 марта.

ITB Berlin – одна из крупнейших туристических ярмарок мира, которая ежегодно проходит в столице Германии. В этом году свой потенциал на выставке презентуют 185 стран мира. Традиционно экспозицию посещают более 180 тысяч человек.



Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, Харьков представлен на общенациональном стенде Украины. Участие в таком крупном международном мероприятии позволит презентовать туристический потенциал города, укрепить его позитивный имидж и повысить узнаваемость Харькова в туристической среде. Кроме того, это даст возможность развить сотрудничество с другими городами Украины и увеличить внутренние туристские потоки.



Кроме выставки харьковчане примут участие в различных семинарах и конференциях, где вместе с коллегами рассмотрят острые проблемы туристической отрасли и определят перспективы дальнейшего развития сферы.