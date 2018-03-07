Харьковчанин подделывал банковские карты 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Холодногорский отдел Харьковской местной прокуратуры №1 направил в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт по 30-летнего харьковчанина, которого подозревают в подделке платежных карточек одного из банков и кражах денег из банкоматов (ч.ч. 1,2 ст. 200, ч.ч. 1, 2 ст. 185 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что мужчина самостоятельно изготовил устройсто для считывания информации с магнитной ленты банковских карт. Он установил их на входной двери двух отделений банка, где клиенты с помощью своей карты могли зайти в помещение в нерабочее время или выходные дни.



Схема была довольно простой. Клиенты, которые пользовались банкоматом в нерабочее время, открывали электронный замок на двери своей банковской карточкой. В этот момент считывались все данные, которые злоумышленник использовал, чтобы изготовить дубликат карты.



Кроме того, он ухитрился установить в помещении скрытую камеру, которая записывала набор пин-кода.



Дубликаты карточек мошенник изготавливал с помощью специального программного обеспечения и «чистых» карточек с магнитными лентами, которые покупал через интернет.



Чтобы не выдать себя, подозреваемый снимал наличные небольшими суммами (как правило 1000-2000 грн) в различных банкоматах.



Когда владельцы карт заметили, что с их счетов начали исчезать деньги, они обратились в финансовое учреждение. Сотрудники банка – в полицию.



В ходе следствия установлено 10 эпизодов преступлений. В течение октября-декабря 2017 года с карточек сняли около 30 тысяч грн.



Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.