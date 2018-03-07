«Черный список» Минкульта Украины пополнился известными фамилиями 7 марта 2018 г. источник 0 0

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще семью фамилиями перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Согласно приказу Минкультуры №184 от 6 марта, в перечень вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.



Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



На данный момент в список внесен 131 человек.