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«Черный список» Минкульта Украины пополнился известными фамилиями

«Черный список» Минкульта Украины пополнился известными фамилиями
Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще семью фамилиями перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
Согласно приказу Минкультуры №184 от 6 марта, в перечень вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесен 131 человек.

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